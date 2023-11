Niedawno świat obiegła wiadomość, że Meghan Markle przerobiła swój pierścionek zaręczynowy. To zaskakujące, bo jak wiadomo książę Harry sam zaprojektował dla niej ten pierścionek, w którym znalazł się diament z Botswany. Ważnego miejsca dla pary. Rok po zaręczynach księżna Sussex dokonała w nim znaczącej zmiany. Ta sytuacja wywołała prawdziwy skandal! Jeden z brytyjskich komentatorów nie kryje oburzenia. Zobaczcie, co powiedział...

Reklama

Co Meghan zmieniła w swoim pierścionku zaręczynowym?

Książę Harry podarował Meghan pierścionek z trzema diamentami w 2017 roku. Na kamień główny wybrał brylant z Botswany. To tam para wyjechała niedługo po tym, jak zaczęli się spotykać. To szczególne miejsce dla księcia - to tam książę Karol zabrał jego i Williama po śmierci Diany. Oprócz brylantu z Afryki pojawiły się w pierścionku dwa dodatkowe kamienie z osobistej kolekcji jego matki. Obrączka pierścionka była wykonana z klasycznego żółtego złota.

Okazuje się, że właśnie obrączka była dla Meghan problemem. Księżna postanowiła zmienić ją na znacznie cieńszą, wykonaną z białego złota i ozdobioną małymi brylantami. Teraz jest zdecydowanie bardziej nowoczesna. Eksperci podkreślają, że w nowej wersji pierścionek bardziej pasuje do Meghan:

Przeprojektowanie Meghan odzwierciedla jej wyrafinowany dobry smak. Sprawia, że ​​pierścień jest bardziej delikatny i elegancki - powiedział Mace Blickman z firmy jubilerskiej Jerry Blickman.

Co sądzą Brytyjczycy o decyzji Meghan?

Nie wszystkim spodobał się pomysł Meghan. Niektórzy Brytyjczycy są oburzeni jej decyzją niespełna rok po zaręczynach. Jeden z brytyjskich komentatorów, Justin Sylvester, otwarcie mówi:

To jest chore. Mąż dał jej pierścionek zaręczynowy, a ona zmieniła go rok po tym, jak dostała ten pierścionek? Daj spokój. To po prostu straszne. Wytrzymujesz z nim i po prostu masz nadzieję, że pewnego dnia za pięć czy dziesięć lat go ulepszysz. Ten pierwszy pierścionek był częścią historii – czytamy w "Daily Mail".

Czy oburzenie jest słuszne? Meghan zapewne przerobiła pierścionek w porozumieniu z Harrym!

Zobacz także: Meghan Markle i książę Harry wydali majątek na nowy dom. Brytyjczycy są wściekli!

Na ślubie Meghan z dumą nosiła oryginalny pierścionek zaręczynowy

East News

Meghan nie po raz pierwszy łamie królewskie protokoły!

East News