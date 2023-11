Meghan Markle wciąż nie otrzymała obywatelstwa Wielkiej Brytanii! Księżna Sussex od półtora roku jest żoną księcia Harry'ego oraz należy do królewskiej rodziny, a jednak wciąż nie otrzymała ważnego dla niej dokumentu. Proces starania się o obywatelstwo Wielkiej Brytanii jest bardzo trudny i skomplikowany, ale okazuje się, że nie ma żadnych wyjątków! Kiedy księżna otrzyma papiery?

Bajeczny ślub Meghan Markle i księcia Harry'ego miał miejsce w maju 2018 roku. Amerykanka od razu przyjęła nadany jej przez królową tytuł - księżnej Sussex. Ale nie otrzymała obywatelstwa Wielkiej Brytanii, ponieważ nie spełniła punktów regulaminu. Aby posiadać taki dokument należy mieszkać na Wyspach przez co najmniej pięć lat, a także udowodnić, że nie spędziło się poza krajem więcej niż 450 dni. Jak wiemy, Meghan nie mieszka tyle w państwie, a i licząc liczbę jej wyjazdów to i tu może być problem.

Wydawać by się mogło, że urzędnicy nagną swoje zasady, ale ci nie chcą robić wyjątków. Informacje te potwierdził przyjaciel księżnej dla "Daily Mail". Zdradził, jak Meghan czuje się z tym faktem.

To może wydawać się dziwne, zważywszy na to, że Meghan jest żoną wnuka królowej, ale ona nie ma jeszcze obywatelstwa Wielkiej Brytanii. Meghan akceptuje ten proces i wie, że może to jeszcze potrwać.