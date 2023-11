Reklama

Meghan Markle po raz pierwszy złamała królewski protokół, kiedy pojawiła się w stylizacji bez rajstop. Do tej pory żadna księżna nie odważyła się na taki krok. Jednak Meghan się nie ugięła i od czasu pierwszego wyjścia, konsekwentnie nie zakłada rajstop. Okazuje się, że przez to spotkała się z ogromną krytyką! Zobaczcie, o co chodzi...

Księżna Meghan bardzo dba o swoje stylizacje, które są dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, w końcu każdy jej krok śledzi miliony ludzi na całym świecie. Do tej pory fakt, że nie nosi rajstop był uznawany jedynie za łamanie królewskiego protokołu. Jednak teraz internauci zwrócili uwagę na coś innego! Ostatnia doskonała stylizacja księżnej, mimo że wyglądała perfekcyjnie nie była dostosowana do pogody. Księżna w sukience i marynarce, a w dodatku bez rajstop przechadza się po ulicy, gdzie wokół ludzie mieli kurtki i płaszcze. Internauci jednomyślnie stwierdzili, że kobieta w ciąży powinna dbać o swoje zdrowie, aby nie narażać dziecka.

Jest skrajnie nieodpowiedzialna Okropny outfit na taka pogodę!

Zgadzacie się z takimi opiniami? Meghan faktycznie naraża zdrowie, aby dobrze wyglądać? Zawsze mogła założyć płaszcz.

Kontrowersyjna stylizacja Meghan.

Meghan Markle bez rajstop

Meghan Markle w sukience z H&M