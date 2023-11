1 z 4

Ślub Meghan Markle i księcia Harry'ego, który odbył się w maju, był jednym z najważniejszych wydarzeń w 2018 roku. Do Londynu przybyły tłumy gości, aby razem z młodą parą cieszyć się ich szczęściem. Najwięcej emocji wzbudziła oczywiście kreacja ślubna Meghan Markle. Była to jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic. Do końca nie było wiadomo, kto zaprojektował suknię ślubną przyszłej księżnej. Ostatecznie wzbudziła ona skrajne emocje. Okazuje się, że wśród sceptycznie nastawionych do niej osób była... królowa Elżbieta! Dlaczego babcia księcia Harry'ego ją skrytykowała? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

