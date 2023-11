Reklama

Meghan Markle do tej pory była ulubienicą nie tylko Brytyjczyków, ale przede wszystkim samej królowej Elżbiety. Podobno monarchini zapałała do niej ogromną sympatią. Niestety, wygląda na to, że Meghan Markle robi teraz wszystko, aby zniszczyć swój wizerunek. W ostatnim czasie media aż huczą od plotek na temat skandalicznego zachowania księżnej Sussex. Podobno to właśnie z tego powodu Meghan Markle straciła swoją asystentkę, która zrezygnowała z pracy. Żona księcia Harry'ego daje się też we znaki obsłudze pałacu. Zobaczcie nasze wideo i poznajcie więcej szczegółów!

POLECAMY: Królowa Elżbieta była oburzona suknią ślubną Meghan Markle? Gorzka prawda wyszła na jaw!

Reklama

Meghan Markle podpadła swoim fanom i bliskim?