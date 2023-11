Kilka tygodni temu światem wstrząsnęła wiadomość o romansie księcia Williama. Choć trudno w to uwierzyć, to wszyscy zaczęli plotkować, że książę zdradził swoją żonę z... jej najlepszą przyjaciółką, Rose Hanbury! Informacje te pojawiły się w zagranicznych mediach, gdy księżna Kate nagle zerwała kontakt z Rose, choć znały się od lat i były sobie bardzo bliskie. Podejrzane zachowanie księżnej wzbudziło zainteresowanie i skłoniło niektórych do przeprowadzenia małego śledztwa. Tak trafiano na Gilesa Corena, który od lat przekazuje informacje o rodzinie królewskiej. Tym razem napisał na Twitterze:

Reklama

Tak. Mają romans. Nie czytałem o tym nigdzie, ale po prostu o tym wiem. Kochani, wszyscy wiedzą o tym romansie. Wszyscy o nim wiedzą, ale się boją powiedzieć. - napisał Coren.

Wstrząsający komentarz Meghan Markle o romansie księcia Williama

Księżna Kate zareagowała błyskawicznie, usuwając Rose i jej męża ze swojego towarzystwa i oczywiście zakazując Williamowi utrzymywania jakichkolwiek kontaktów z kochanką. Teraz wydaje się, że kryzys został zażegnany, a księżna Kate i książę William chętnie pokazują się publicznie, udając, że nic się nie stało. Okazuje się jednak, że niektórzy członkowie rodziny królewskiej są innego zdania. Meghan Markle pokusiła się bowiem o wyjątkowo złośliwy komentarz do sprawy.

Meghan Markle znana jest już ze swojego trudnego charakteru. Od kiedy dołączyła do rodziny królewskiej z pracy odeszło wielu członków służby, którzy od lat byli związani z Pałacem. Po prostu nie byli w stanie współpracować z księżną i nie mogli znieść jej nastrojów. Po komentarzu Meghan na temat romansu księcia przestaje nas to dziwić.

Otóż Meghan Markle ponoć wprost powiedziała Kate, że romans jej męża to jej wina!

Meghan powiedziała Kate wprost, że dosłownie zmusiła Williama do zdrady swoim zachowaniem - powiedziała osoba związana z rodziną królewską.

Ponoć księżna Kate rozpłakała się po tych słowach. Można podejrzewać więc, że stosunki między księżnymi jeszcze bardziej się zaostrzą.

Księżna Kate i Meghan Markle choć wyglądają na przyjaciółki, od dawna się nie znoszą!

East News

Meghan Markle doprowadziła księżną Kate do łez!