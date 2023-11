1 z 4

Meghan Markle wróciła do formy sprzed ciąży?

Od kilku lat wśród gwiazd panuje moda na szybki powrót do formy sprzed ciąży. Nie tylko za granicą, ale i w Polsce celebrytki "ścigają się" z czasem, która z nich będzie wyglądała lepiej na ściance zaraz po urodzeniu dziecka. W przeciwieństwie do swoich koleżanek i innych biorących udział w tym wyścigu gwiazd, Meghan Markle jeszcze nie wróciła do figury sprzed ciąży. Dlaczego księżna nie walczy o powrót do dawnej sylwetki? Okazuje się, że... Meghan nie ma na to czasu!

