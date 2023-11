Meghan Markle nie zamierza być "milczącą księżną" i po raz pierwszy od trzech lat udzieliła wywiadu. Księżna w rozmowie z Tomem Bradbym opowiedziała, jak czuje się będąc pod ciągłym ostrzałem. Krytyka bardzo ją dotyka. Podczas wywiadu, który powstał na potrzeby dokumentu "Harry & Meghan: An African Journey" Meghan o mało nie rozpłakała się!

- Wiesz, każda kobieta, szczególnie gdy jest w ciąży, jest naprawdę bezbronna, a więc to było naprawdę duże wyzwanie, a potem, gdy pojawia się noworodek - wiesz... Szczególnie dla kobiety, to bardzo dużo. To jest najważniejsze, bycie mamą lub bycie małżonką... Dziękuję za to pytanie, bo niezbyt wiele osób pyta, czy dobrze się czuję. A to bardzo trudna rzecz do przeżycia za kulisami - powiedziała łamiącym się głosem.