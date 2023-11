Jeszcze będąc w błogosławionym stanie księżna Sussex zaangażowała się w tworzenie własnej linii ubrań dla marki Marks & Spencer. Kolekcja ma pomóc bezrobotnym kobietom, mianowicie po zakupie jednego ubrania przez klienta, druga rzecz ma trafić do potrzebującej osoby. Projekt nadzoruje organizacja Smart Works, której księżna Meghan Markle patronuje. Data wypuszczenia kolekcji do sklepów jest owiana wielką tajemnicą, ale wszystko wskazuje na to, że nastąpi to już za kilka tygodni. Meghan Markle udostępniła w sieci swoje pierwsze InstaStories, gdzie pokazała na jakim etapie jest praca. Zobaczcie!

