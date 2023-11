Reklama

Victoria Beckham i Meghan Markle to dobre koleżanki. Posh Spice i jej mąż David Beckham byli na ślubie Megan i księcia Harry'ego, a do tego obie panie bywają na tych samych wydarzeniach w Londynie. Teraz okazuje się jednak, że choć łączą je prywatne relacje, Victoria nie może liczyć na to, że najpopularniejsza obecnie księżna założy kreacje z jej kolekcji! Dlaczego?

Meghan Markle nigdy nie założy kreacji od Victorii Beckham

Meghan Markle od kilku miesięcy jest na językach wszystkich. Najpierw za sprawą ślubu, a teraz ciąży. Każdy jej krok jest śledzony, a każda kreacja oceniana. Gdy księżna zdecyduje się na stylizację z sieciówki, natychmiast ze sklepów znikają identyczne kreacje. Meghan jednak zdecydowanie częściej decyduje się na kreacje od znanych projektantów. I choć wspiera brytyjskich projektantów i chodzi w ich ubraniach ( jej suknię ślubną zaprojektowała Clare Waight Keller), ani razu nie miała na sobie ubrań z kolekcji Victorii Beckham. W jednym z wywiadów powiedziała nawet, dlaczego tak jest.

- Nauczyłam się, że nawet jeśli coś wygląda świetnie na wieszaku, niekoniecznie będzie pasować na mnie. Uwielbiam sukienki Victorii Beckham, ale nie mam do nich odpowiednio smukłej sylwetki! - wyznała Meghan w jednym z wywiadów.

Myślicie, że Victoria zrobi kiedyś wyjątek i uszyje coś specjalnie z myślą o Meghan? To byłby z pewnością hit sprzedażowy w jej kolekcji, bo co założy Meghan, od razu znika ze sklepów.

Victoria Beckham i David Beckham byli na ślubie Meghan

Księżna zna się prywatnie z piosenkarką, ale nie nosi jej kreacji