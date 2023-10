Książę Harry i Meghan Markle nadal nie mogą pogodzić się z utratą niektórych swoich książęcych przywilejów. Nie dość, że rodzina odcięła ich od pieniędzy, to jeszcze odmówiła ochrony przynależnej książętom. Czy to oznacza, że Meghan, która jest już w zaawansowanej ciąży i w czasie wakacji urodzi drugie dziecko (tym razem dziewczynkę), nie może czuć się we własnym domu bezpieczną? Okazuje się, że wszystko na to wskazuje! Amerykański portal TMZ dotarł do informacji, że Harry i Meghan mieli dwukrotnie w swoim domu w Kalifornii niechcianego gościa.

Reklama

Kto włamał się do księcia Harry'ego i księżnej Meghan?

Do domu księcia Harry'ego i Meghan Markle włamał się 37-letni mężczyzna. Portal TMZ podaje nawet jego personalia. To Nickolas Brooks. Przyłapano go podczas wtargnięcia do domu księcia w Montecito w Kalifornii w Wigilię Bożego Narodzenia 2020 roku, ale funkcjonariusze szeryfa hrabstwa Santa Barbara wypuścili go, wcześniej jedynie pouczając. Jednak to nie zadziałało. Policjanci twierdzą, że Brooks ponownie pojawił się na posiadłości książęcej 26 grudnia. Wtedy został aresztowany. Źródło TMZ podaje, że Brooks jechał do Kalifornii samochodem z Ohio, ale nie jest jasne, czego chciał od Harry'ego i Meghan… Nie wiadomo też, czy książęca para przebywała w domu podczas wtargnięcia do ich posiadłości. Brooksowi postawiono zarzut popełnienia wykroczenia.

Walka o ochronę dla książąt Sussex

Książę Harry zasugerował w zeszłotygodniowym wywiadzie telewizyjnym z Oprah, że martwi się o bezpieczeństwo swojej rodziny.

- Czy gdybyście otrzymali ochronę, nadal byście tam byli (w Wielkiej Brytanii, razem z rodziną królewską — przyp red)? - pytała podczas wywiadu Oprah Harrego. - Bez wątpienia — odpowiedział Harry.

Wszystko wskazuje na to, że Harry ma dziś ważne powody, by walczyć o zwiększenie ochrony. Na szczęście ma duży spadek po swojej mamie księżnej Dianie, z którego na razie finalizuje koszty przeprowadzki z Wielkiej Brytanii do USA.

ZOBACZ TAKŻE: Meghan Markle na okładce "Party"! Jakie będą skutki jej wstrząsającego wywiadu?

Podczas wywiadu dla Oprah Winfrey małżonkowie wyglądali na wspierających się.

East News

Meghan i Harry są małżeństwem od 2018 roku.

East News

Synek Meghan i Harrego 6 maja skończy dwa lata.

Instagram/ Save The Children UK