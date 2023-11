Meghan Markle jest w drugiej ciąży? Zdaniem ekspertki rodziny królewskiej księżna Sussex marzy o powiększeniu rodziny! Meghan dopiero co urodziła syna, jednak chciałaby, aby chłopiec miał rodzeństwo. Czy już za kilka miesięcy Meghan i Harry po raz drugi zostaną rodzicami? Zobaczcie, co więcej na ten temat wiemy!

Meghan Markle jest w ciąży?

Meghan Markle i książę Harry na początku maja przywitali swoje pierwsze dziecko. Archie Harrison przyszedł na świat niespełna rok po ślubie zakochanych. Chłopiec w przeciwieństwie do swojego rodzeństwa ciotecznego (Georga, Charlotty i Louisa) nie otrzymał królewskiego tytułu. Podobno Meghan i Harry chcą dla syna normalnego życia, ale wydaje się to dość niemożliwe, ponieważ jego prababcia to królowa, a rodzice całe życie żyją w błysku fleszy!

Ale jak czytamy w brytyjskiej prasie, świeżo upieczeni rodzine planują już powiększenie rodziny. Podobno marzą o siostrze lub brata dla Archiego. Przynajmniej takiego zdania jest Melanie Bromley, znana ekspertka ds. rodziny królewskiej.

Myślę, że w przyszłym roku w tym samym okresie będzie już w ciąży – powiedziała w jednym z wywiadów.

I dodała, że jak tylko książęca praca wróci z wyjazdu służbowego do Afryki, ogłosi światu radosną nowinę! Przypomnijmy, Meghan i Harry już jesienią jadą w delegację.

Książę Harry długo nie mógł znaleźć odpowiedniej kandydatki na żonę, z którą chciałby założyć rodzinę. Gdy tylko poznał Meghan Markle już po kilku miesiącach oświadczył się ukochanej. Para na ślub także nie czekała długo. Meghan i Harry na ślubnym kobiercu stanęli niespełna 7 miesięcy po ogłoszeniu zaręczyn. Trzy miesiące po ślubie książęca para Sussex ogłosiła, że spodziewają się dziecka! Ich tempo związku jest bardzo szybkie, więc bardzo możliwe, że para już planuje drugie dziecko.

Prawdopodobnie tak jak książę William, Harry marzy o gromadce dzieci. Czy Meghan Markle tak jak księżna Kate będzie urodzi trójkę dziecko? Z niecierpliwością czekamy na radosne informacje ze strony królewskiej rodziny!

Czy Meghan tak jak Kate będzie miała trójkę dzieci?

Meghan i Harry marzą o drugim dziecku

