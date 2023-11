Od kiedy Meghan Markle została żoną księcia Harry'ego, często zarzuca się jej szastanie pieniędzmi i wydawanie ich na luksusowe stroje oraz dodatki. Faktycznie nie jest tajemnicą, że Meghan uwielbia markowe ubrania i znacznie częściej po nie sięga, niż po stroje z sieciówek, jak księżna Kate. Jednak Meghan chętniej ponownie zakłada swoje ubrania i nie traktuje ich jako jednorazowy kaprys. Kilka razy zdecydowała się pokazać światu w strojach, w których była już widziana wcześniej. Tak było i tym razem!

Meghan Markle drugi raz założyła tę samą sukienkę

Meghan Markle zjawiła się na ceremonii otwarcia szczytu One Young World Summit w Royal Albert Hall. Było to pierwsze samotne wyjście Meghna bez księcia Harry'ego po urodzeniu synka Archiego. Meghan Markle - jak zwykle - skupiła na sobie wzrok wszystkich i nie ma w tym nic dziwnego. Po pierwsze zachwycała wyglądem, po drugie dopiero co udzieliła kontrowersyjnego wywiadu i wszyscy zastanawiali się, czy czuje się teraz nieswojo (prawie popłakała się przed kamerą, mówiąc o swoim książęcym życiu!), a po trzecie założyła tę samą sukienkę po raz drugi!

Mowa o piękne fioletowej kreacji Babaton by Artizia (za 107 funtów czyli ok. 579 złotych), którą miała na sobie również w styczniu podczas wizyty w Hamilton Square w Birkenhead. Wówczas była w 6. miesiącu ciąży. Nie da się więc ukryć, że sukienka jest bardzo uniwersalna i pasuje nie tylko na wiele okazji, ale i na różne figury. Mamy też dzięki temu dowód, że Meghan Markle nie wyrzuca swoich ubrań z szafy!

Zobaczcie, jak księżna się prezentowała:

Meghan Markle w styczniu i w październiku 2019 roku

Meghan Markle nosiła tę sukienkę, będąc w 6. miesiącu ciąży

