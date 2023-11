Od kiedy Meghan Markle została żoną księcia Harry'ego, jest nieustannie na celowniku brytyjskich i nie tylko mediów. Każdy jej krok, gest, spojrzenie, wypowiedź, a nawet stylizacja są głęboko analizowane i komentowane przez wszystkie media na całym świecie. Mogłoby się wydawać, że do tej pory Meghan nie była tego do końca świadoma lub wiedza o tym zupełnie jej nie przytłaczała. Teraz okazuje się, że jest zupełnie inaczej! Meghan opowiedziała o hejcie, z którym spotyka się na co dzień i nie potrafiła ukryć łez!

Meghan Markle nie mogła ukryć łez w czasie wywiadu

Meghan Markle wystąpiła w dokumencie, który został stworzony dla brytyjskiej telewizji przez Toma Bradby'ego "Harry i Meghan: Afrykańska Podróż". Tom Bradby towarzyszył książęcej parze w czasie jej podróży po Afryce, dokumentował każdy jej krok, a także rozmawiał zarówno z księciem, jak i Meghan. Okazuje się, że księżna Sussex bardzo otworzyła się przed dziennikarzem i po raz pierwszy tak dużo i szczerze opowiedziała o tym, co spotyka ją ze strony mediów. Nie była w stanie ukryć łez w czasie tej rozmowy!

Każda kobieta, zwłaszcza ciężarna, jest bardzo wrażliwa i podatna na krytykę. To było dla mnie bardzo trudne. A potem jak masz noworodka przy sobie... Dla kobiety jest to bardzo ciężkie. To dodatkowa rzecz, nad którą musisz panować, kiedy jesteś świeżo upieczoną mamą i mężatką. Dziękuję Ci za to pytanie. Niewiele osób o to pyta, jak ja się z tym czuję. Na zewnątrz trzymam się, ale za kulisami... to bardzo trudne do zniesienia - wyznała Meghan Markle.

Tom Bradby dopytał jeszcze Meghan, czy to oznacza, że "czuła się z tym źle, a krytyka i presja były problemem", księżna odpowiedziała jedynie "Tak".

Meghan Markle opowiedziała także, jak trudno było jej nauczyć się życia w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Co ciekawe, niewiele robiła sobie z ostrzeżeń swoich przyjaciół!

Starałam się dostosować, przybrać brytyjską pozę i trzymać pozory, naprawdę się starałam. Ale myślę, że to tylko niszczy mnie wewnętrznie. Ale nigdy nie myślałam, że będzie łatwo! A jest ciężko. Nie wiem, czy ktokolwiek to rozumie. Naprawdę się tego nie spodziewałam. Kiedy poznałam Harry'ego, moi przyjaciele z USA byli tak szczęśliwi, że ja jestem szczęśliwa. A przyjaciele z Wielkiej Brytanii ostrzegali mnie - mówili, że "brytyjskie tabloidy mnie zniszczą". Nie rozumiałam tego, byłam naiwna - powiedziała Meghan.

Meghan Markle postanowiła również zmienić postawę swojego męża, który do tej pory starał się po prostu "przetrwać". Ona natomiast uważa, że to nie jest cel życia i trzeba się rozwijać oraz być szczęśliwym. Właśnie dlatego namówiła Harry'ego do walki z okrutnymi plotkami. W toku jest proces, który książęca para wytoczyła brytyjskim gazetom.

Meghan Markle i książę Harry nieustannie budzą ogromne zainteresowanie mediów

Meghan Markle zazwyczaj robi dobrą minę do złej gry i wygląda na szczęśliwą

