Meghan Markle i książę Harry w poniedziałek, 6 maja, zostali rodzicami po raz pierwszy - na świat przyszedł ich syn Archie Harrison. Dwa dni po narodzinach książęca para postanowiła pokazać światu swoją pociechę i pojawiła się w Zamku w Windsorze na spotkaniu z prasą, łamiąc tym samym królewską tradycję pokazywania dziecka kilka godzin po narodzinach, wychodząc przed szpital i pozując do zdjęć.

Meghan Markle wyglądała na zmęczoną porodem, ale bardzo szczęśliwą, co zresztą podkreśliła w rozmowie z dziennikarzami. Teraz wygląda na to, że młoda mama odzyskała już siły, bo właśnie pojawiła się z księciem Harrym na publicznym wydarzeniu. Bez synka!

Meghan Markle cztery dni po porodzie pojawiła się publicznie

Meghan Markle i książę Harry zaledwie cztery dni po narodzinach swojego pierwszego syna zjawili się na spotkaniu swojej fundacji, która jest wspólną inicjatywą zarówno księcia Harry'ego, jaki jego brata księcia Williama. Fundacja wspiera osoby z depresją, a wydarzenie, na którym Meghan i Harry byli obecni było inauguracją 24-godzinnej linii pomocy i wsparcia dla chorych osób.

Nic dziwnego, że Meghan Markle i książę Harry pojawili się na tym wydarzeniu, mimo że dopiero co zostali rodzicami i w domu czeka na nich malutki synek. Warto dodać bowiem, że książę Harry sam cierpiał na depresję po śmierci swojej mamy, księżnej Diany. Książę nie mógł się pogodzić z tym, co się wydarzyło i dopiero książę William namówił go na leczenie.

Zacząłem od kilku rozmów i okazało się, że wszystkim tym napadom, całemu temu żalowi, których nigdy nie przepracowałem, musiałem stawić czoła. Poczułem, że rzeczywiście jest wiele rzeczy, z którymi muszę się uporać - wyznał Harry jakiś czas temu.

Fundacja jest więc niezwykle ważna dla Harry'ego, a tym samym dla Meghan, która wiele razy okazywała już wsparcie swojemu mężowi. Można więc zrozumieć przerwę młodych rodziców w urlopie macierzyńskim.

Na tym wydarzeniu Meghan Markle miała na sobie płaszcz we wzór róży, który zasłaniał jej ciążowe krągłości. Młoda mama zachwycała wyglądem.

Książęca para chętnie rozmawiała z uczestnikami spotkania

Cztery dni wcześniej Meghan Markle i książę Harry zostali rodzicami

