Meghan i Harry już zaplanowali urodziny Archiego! To będzie iście królewskie przyjęcie...

Synek Meghan i Harry'ego już niedługo będzie świętował swoje pierwsze urodziny! Rodzice zaplanowali dla malca królewskie przyjęcie - i to nie jedno! Do tego chłopiec może spodziewać się naprawdę wspaniałych prezentów. Również jego prababcia, królowa Elżbieta II zaplanowała dla Archiego coś wyjątkowego. Sprawdźcie szczegóły! Czy te plany mają szansę wypalić?

Mały Archie będzie obchodził pierwsze urodziny w królewskim stylu!

Meghan i Harry właśnie rozpoczynają nowe życie, po tym jak opuścili brytyjską rodzinę królewską. Sussexowie zamieszkali w Los Angeles i właśnie tam zaplanowali już urodzinowe przyjęcie dla swojego synka Archiego. Chociaż do tego ważnego dnia pozostało jeszcze trochę czasu, to jednak wygląda na to, że para chce zorganizować coś wyjątkowego. Małżeństwo zdecydowało się, że zorganizuje dwie uroczystości - jedną w Ameryce Północnej, a drugą w Wielkiej Brytanii!

Według tygodnika Us Weekly, jedna z imprez ma odbyć się w szkockiej posiadłości królowej Elżbiety II! Mały Archie kocha przebywać na łonie natury i z tego też względu, zostanie zorganizowany królewski piknik. Podobno prababcia już nie może się doczekać, aż zobaczy swojego prawnuka, a co więcej ma już przygotowany dla niego wyjątkowy prezent! Według informacji brytyjskich mediów, ma być to piękny konik na biegunach.

Druga impreza urodzinowa, zorganizowana w Ameryce Północnej również zapowiada się pięknie! Sussexowie chcą spędzić ten dzień z przyjaciółmi oraz mamą Meghan. Na przyjęciu mają pojawić się ciasteczka w kształcie zwierzątek, które Archie uwielbia! W prezencie chłopiec ma otrzymać książkę, którą w dzieciństwie uwielbiała czytać Markle.

Plany Meghan i Harre'go na wspaniałe przyjęcia urodzinowe mogą jednak nie wypalić. Jak wiadomo zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Wielkiej Brytanii trwa walka z pandemią koronawirusa. Na razie ciężko przewidzieć, jak potoczą się najbliższe tygodnie. Sussexowie muszą wziąć pod uwagę, że ich plany mogą się nie ziścić.

Podobno prababcia przygotowała dla Archiego wyjątkowy prezent!