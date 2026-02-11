Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie zamiast atmosfery święta sportu zamieniły się w festiwal kontrowersji. Sportowcy różnych narodowości od Polski, przez Włochy, Szwecję, aż po USA zgłaszają masowe problemy z medalami olimpijskimi, które rozpadają się na potęgę. Skandal rozpoczął się, gdy zwycięzcy zaczęli zauważać, że ich upragnione trofea pękają, łamią się lub odpadają ze wstążek i to tuż po ceremonii wręczenia. Takiej afery jeszcze nie było!

Problemy z medalami olimpijskimi na Igrzyskach olimpijskich

Niektóre krążki olimpijskie rozpadły się sportowcom od razu po ich otrzymaniu. Niektóre z medali, nawet tych złotych, rozpadały na części po upadku na ziemię, inne spadały z wadliwych wstążek. Sportowcy relacjonowali, że nagrody ulegały uszkodzeniu nawet podczas biegu czy powrotu po ceremonii medalowej.

Dyrektor operacyjny igrzysk, Andrea Francisi, przyznał podczas konferencji prasowej, że organizatorzy są w pełni świadomi powagi sytuacji. Według pierwszych ustaleń głównym winowajcą jest automatyczny mechanizm zwalniający wstążki, który nie wytrzymuje obciążenia krążka.

Kacper Tomasiak i inni poszkodowani. Lista ofiar wadliwych medali rośnie

Wśród poszkodowanych znalazł się m.in. Kacper Tomasiak, polski skoczek narciarski, który zdobył srebrny medal. Tuż po otrzymaniu nagrody okazało się, że wstążka, na której zawieszony był krążek, zerwała się. Podobnych problemów doświadczyli także inni sportowcy: Breezy Johnson, amerykańska narciarka alpejska, pokazała mediom pęknięty i obtłuczony złoty medal. Uszkodzone medale zgłaszali również Justus Strelow, Ebba Andersson, Alysa Liu, Lucia Dalmasso i Jutta Leerdam.

Sądzicie, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca?

Wywalczył medal na igrzyskach olimpijskich. Przyznał się do zdrady na wizji ODD ANDERSEN/AFP/East News

Zobacz także: