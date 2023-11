Towarzyski mecz Polska - Litwa za nami. To była świetna okazja przed mundialem do wypróbowania nowych zawodników na PGE Narodowym. Jak podaje Sport.pl, Adam Nawałka chciał przetestować alternatywne ustawienie, co pomoże mu podjąć decyzję o ostatecznym składzie na pierwszy mecz na mundialu. Oto skład Polski:

Skład Polski: Łukasz Fabiański - Artur Jędrzejczyk, Thiago Cionek, Jan Bednarek - Bartosz Bereszyński, Jacek Góralski, Grzegorz Krychowiak, Maciej Rybus - Dawid Kownacki, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik

Adam Nawałka zrobił wiele zmian w porównaniu do piątkowego starcia z Chile (2:2). Na boisku pojawili się m.in. Łukasz Fabiański, Thiago Cionek, Jacek Góralski czy Dawid Kownacki.

Mundial 2018, relacja, skład i wynik. Kto strzelił gola?

Wszystkie informacje na temat meczu - jaki jest skład Polski? Kto strzelił gola? Jaki jest wynik? Wszystko to znajdziecie w tym artykule poniżej.

19. minuta: Gol dla Polski! Robert Lewandowski strzelił pierwszego gola. Polska prowadzi 1:0 z Litwą.

32. minuta: Robert Lewandowski i drugi gol! Brawo!

45. minuta: Koniec pierwszej połowy. Polska prowadzi 2:0

71. minuta: Kownacki strzela gola! Jest 3:0 dla Polski.

82. minuta: 4. gol! Strzela Błaszczykowski!

Kiedy mecze Polski na Mundialu?

Pierwsze spotkanie Polacy rozegrają 19 czerwca z Senegalem, potem zmierzą się z Kolumbią (24 czerwca) oraz Japonią (28 czerwca).

To spotkanie było transmitowane na antenie TVP 1 oraz TVP Sport. Przypomnijmy, że Polacy zagrali z Litwą również przed Euro 2016. Wtedy padł remis 0:0.

Wygramy z Litwą? Czy zagra Robert Lewandowski?

Śledź z nami mecz Polska - Litwa!