Dla Łukasza Fabiańskiego mecz był ciężki. W rozmowie z se.pl bramkarz reprezentacji przyznał się do popełnionych błędów.

- Zostaliśmy stłamszeni przez Duńczyków w aspekcie fizycznym. Duńczycy od początku narzucili swoje tempo, grali zdecydowanie. Grali dużo długich piłek i byli w stanie je zebrać, a z tego stwarzali sobie dobre sytuacje. Stosowali też wysoki pressing. My staraliśmy się to jakoś kontrolować, ale nie do końca nam się to udało. No nie wyszedł nam ten mecz - powiedział Fabiański. - Wybiłem piłkę w złym kierunku, najgorszym z możliwych, czyli przed siebie. Zostałem skarcony - dodał bramkarz.