Już dziś w Kopenhadze odbędzie się ważny mecz Polska-Dania w ramach eliminacji do Mundialu w Rosji w 2018 roku. Można się domyślać, że wszyscy Polacy zasiądą przed telewizorami, by śledzić przebieg meczu i kibicować naszej kadrze narodowej oraz piłkarzom, wśród których nie zabraknie Roberta Lewandowskiego. Z pewnością to samo zrobi Anna Lewandowska wraz z małą Klarą! Już teraz wyraziła swoje wsparcie dla męża słodkim zdjęciem na Instagramie. Znajdziesz je na kolejnych stronach galerii.

