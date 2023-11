1 z 5

Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny i reszta piłkarzy przed meczem jedzą... batoniki Ani Lewandowskiej! ;)

Już dziś, 1 września, polska kadra narodowa będzie walczyć z Danią w Kopenhadze w ramach eliminacji do Mundialu, który odbędzie się w Rosji w 2018 roku. Jak piłkarze przygotowywali się do meczu? Wiemy, co robili, a nawet co jedli! Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia i wideo polskiej kadry narodowej nagrane dzień przed meczem!

