Kasia Cichopek chudnie w oczach! Jak ona to robi?! Wiemy, jaki jest sekret jej diety 

Katarzyna Cichopek po raz kolejny wprowadziła swoich fanów w zachwyt. Gwiazda opublikowała w swoich mediach społecznościowych nowe zdjęcie, na którym wygląda nie tylko rewelacyjnie ale jak niektórzy zauważyli - bardzo szczupło. 38-letnia aktorka i matka dwójki dzieci może się pochwalić sylwetką godną pozazdroszczenia. Jak ona to robi? Wiemy, jaki jest sekret diety Katarzyny Cichopek.

Choć Katarzyna Cichopek zawsze prezentowała się z nienaganną sylwetką, fani gwiazdy zauważyli, że schudła jeszcze bardziej. Jak widać zdrowy styl życia przyniósł oczekiwane efekty, a od aktorki "M jak miłość" i prowadzącej "Pytanie na śniadanie" ciężko oderwać wzrok. Okazuje się, że swoją pierwszą metamorfozę Katarzyna Cichopek przeszła po urodzeniu Adasia. Właśnie wtedy aktorka miała schudnąć aż 15 kilogramów i wróciła do pracy już dwa miesiące po porodzie. Po drugiej ciąży gwiazda ponownie straciła na wadze, choć już nie tak drastycznie. Wtedy też za jej świetną sylwetką stała dieta wysyłkowa, o czym wspomniała w jednym z wywiadów w Super Expressie:

Dzień zaczynam od śniadania, które składa się z naturalnego jogurtu z musli i owocami. Na drugie śniadanie jem zupę warzywną, np. z dyni. Na obiad albo kurczaka, albo rybę, do wyboru ryż lub kasza. No i oczywiście dużo warzyw. Uwielbiam podwieczorek. Wtedy mogę zjeść galaretkę, kisiel lub budyń. A na kolację jem dwie małe kanapeczki z ciemnego pieczywa, pasty z makreli lub jajek i warzywa. Na przykład ogórek, sałata... Korzystam z diety wysyłkowej. Muszę przyznać, że od tego czasu moja figura bardzo się zmieniła. Ciało jest jędrniejsze, figura smuklejsza, mimo iż schudłam ok. 3 kg, wyglądam, jakbym schudła więcej.