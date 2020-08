Mąż Joanny Krupy przyleciał do Polski! Widzieliście, co mała Asha zrobiła na widok taty? To trzeba zobaczyć

Joanna Krupa razem z córeczką od kilku tygodni przebywa w Polsce. Ma to oczywiście związek z nagraniami do programu "Top Model", w którym modelka jest prowadzącą. Teraz do naszego kraju właśnie przyleciał mąż gwiazdy! Joanna Krupa postanowiła nagrać reakcję córeczki na jego widok. To wideo z pewnością Was rozczuli i wzruszy. Dodatkowo Douglas i Joanna świętują dzisiaj drugą rocznicę ślubu! Modelka z tej okazji również pochwaliła się wyjątkowym filmem. Zobaczcie sami!

Reakcja Ashy na widok taty

Nagrania do "Top Model" ruszyły pełną parą i chyba nikt nie wyobraża sobie tego programu bez jego prowadzącej, Joanny Krupy! Gwiazda w listopadzie 2019 roku po raz pierwszy została mamą i na kilka miesięcy odłożyła swoją karierę na dalszy plan, aby w pełni móc skupić się na macierzyństwie. Teraz modelka doskonale łączy obowiązki zawodowe z opieką nad Ashą, a w Polsce jej córeczka ma zapewnione wszystko co potrzeba.

Joanna Krupa do Polski przyleciała tylko z Ashą, jednak teraz po kilku tygodniach rozłąki, do swoich ukochanych dziewczyn dołączył także Douglas Nunes. Rodzina jest już w komplecie, a modelka postanowiła nagrać reakcję swojej córki na widok tatusia. Trzeba przyznać, że to wideo rozczula i naprawdę wzrusza! Widać, że wszyscy byli za sobą bardzo stęsknieni!

Również internauci w komentarzach pod filmem zachwycają się tą uroczą rodzinką.

- Jesteście cudowną rodziną 👍 a córcia jest śliczna. 😘 - Jaka piękna rodzinka. Pozdrawiam ❤️👏 - Nie ma jak u tatusia na rączkach ❤️ - Joanno, z przyjemnością patrzę na Twoją Rodzinę ❤❤ - piszą fani.

Zobaczcie zatem jak po kilku tygodniach rozłąki zareagowała Asha na widok swojego tatusia!

Ale to nie koniec uroczych obrazków z udziałem Joanny Krupy i jej męża. Okazuje się, że właśnie dzisiaj, 4 sierpnia, para świętuje swoją drugą rocznicę ślubu. Z tej okazji modelka pochwaliła się pięknym filmem z tego dnia. Możemy na nim zobaczyć nie tylko uroczystość zaślubin tej pary, ale także eleganckie przyjęcie weselne. Prawda, że pięknie patrzy się na ich miłość?

Całej uroczej rodzince życzymy samych radosnych i wielu wspólnych chwil. Naprawdę ciężko oderwać wzrok od zdjęć, na których widzimy Joannę, Douglasa i małą Ashę!