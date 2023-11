Rafał Szatan wystąpi w "M jak miłość"! Już po wakacjach fani będą mogli zobaczyć wyjątkowo wzruszający odcinek hitowego serialu Telewizji Publicznej, w którym pojawi się mąż Barbary Kurdej-Szatan. Jak informowaliśmy już kilka tygodni temu, scenarzyści przygotowali dla widzów niespodziankę - serialowa Joasia z myślą o zmarłym mężu zaśpiewa w bistro nostalgiczną piosenkę. Będzie to niezwykle wzruszający utwór, który specjalnie do "M jak miłość" i pod Basię Kurdej-Szatan, skomponował Robert Janson, autor takich hitów, jak "Małe szczęścia", "Zanim zrozumiesz", "Orła cień". Teraz, według doniesień "Super Expressu", w scenie w bistro Basi Kurdej-Szatan będzie towarzyszył jej mąż, Rafał! Kogo zagra?

Jak informuje "Super Express" Rafał Szatan zagra muzyka, który będzie akompaniował serialowej Joasi podczas jej występu w bistro. Czy mąż aktorki dołączy do obsady "M jak miłość" na stałe?

To będzie bardzo romantyczna scena. Rafał świetnie sprawdził się przed kamerą, ale nie dołączy do obsady na stałe. To gościnny występ - zdradził informator dziennika.