Agnieszka Kaczorowska i jej mąż Maciej Pela czekają na narodziny ich pierwszego dziecka. Radosną nowinę gwiazda ujawniła podczas sylwestrowej nocy, jednak do tej pory nie zdradziła płci maleństwa. Aktorka nie zwolniła tempa i wciąż jest bardzo aktywna - mimo ciąży prowadzi swoją szkołę tańca, a także założyła własny kanał na Youtube, poświęcony przygotowaniom do macierzyństwa.

Reklama

Niestety, Agnieszka Kaczorowska wciąż potrafi spotkać się z krytyką ze strony internautów. Może jednak liczyć na obronę i wsparcie swojego męża. Nigdy nie zgadniecie, co zrobił, ale gwarantujemy - jego słowa rozczulą was do łez.

Reklama

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się dużym ciążowym brzuszkiem! Poród zbliża się wielkimi krokami