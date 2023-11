Agnieszka Kaczorowska i jej mąż Maciej Pela niedługo zostaną rodzicami po raz pierwszy. Para ogłosiła radosną nowinę w noc sylwestrową i wzbudziła tym samym ogromne emocje wśród fanów. Agnieszka Kaczorowska postanowiła wykorzystać zainteresowanie, jakie budzi jej ciąża i założyła nawet specjalny kanał na Youtube, na którym publikuje krótkie odcinki poświęcone tematom parentingowym. Oczywiście wciąż jest także aktywna na Instagramie, gdzie właśnie pochwaliła się najnowszym zdjęciem i pokazała swoje ciążowe krągłości. Jej brzuszek jest coraz większy!

Agnieszka Kaczorowska dość szybko pochwaliła się wiadomością o ciąży. Zrobiła to w momencie, gdy trudno było dojrzeć u niej jakiekolwiek zaokrąglenia. Teraz z dnia na dzień to się zmienia i gwiazda ma już całkiem spory brzuszek. Na najnowszym zdjęciu efekt jest jeszcze większy, bo aktorka ma na sobie obcisły golf, który podkreśla jej brzuch. Agnieszka Kaczorowska nie ukrywa, że już nie może doczekać się narodzin swojego dziecka.

Jak ja kocham to nasze Pelątko! ❤️ Rośnie pięknie, dokazuje i zabiera mamie dużo energii???? ...I tak bardzo się nie mogę go doczekać na świecie...???? - napisała w opisie do zdjęcia.