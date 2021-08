Mąż Agnieszki Chylińskiej to najbardziej tajemnicza postać w show-biznesie. O Marku wiemy coraz więcej

Kim jest mąż Agnieszki Chylińskiej? Ile ma dzieci? Gwiazda wraz z pojawieniem się nowej płyty na rynku udzielała mnóstwo wywiadów, w których rzadko wspominała cokolwiek o swojej rodzinie. Nic dziwnego, bo jeszcze wcześniej dość sporo mówiło się o kryzysie w jej małżeństwie... Kim jest mąż Agnieszki Chylińskiej? Agnieszka Chylińska jest obecnie związana z Markiem. Wiadomo, że ma on romskie korzenie i jest grafikiem komputerowym. Para poznała się zaraz po tym, jak gwiazda odeszła z O.N.A. W sieci ciężko o ich wspólne zdjęcia - kiedy się pojawią, interweniuje management artystki. Agnieszka i Marek pobrali się w 2010 roku w tajemnicy: To prawda, Agnieszka i Marek wzięli ślub. Cieszą się i nawet trochę dziwią, że udało im się zachować tę wiadomość w tajemnicy - mówiła Joanna Ziędalska-Komasińka w rozmowie z "Życiem na gorąco". Zobacz także: Kuba Wojewódzki napisał o mężu Agnieszki Chylińskiej! Tego się nikt nie spodziewał Dzieci Agnieszki Chylińskiej Agnieszka i Marek mają trójkę dzieci, których imiona zaczynają się od liter zawartych w imieniu męża artystki: Ryszard (urodziny w maju 2006 roku), Estera (urodzona w 2010 roku) oraz Krystyna (przyszła na świat w 2013 roku). Jakiś czas temu Agnieszka głośno mówiła o tym, że macierzyństwo dało jej w kość: Mi macierzyństwo solidnie dokopało, a nawet wyjałowiło– wiem, że to mocne określenia. Z jednej strony mocno się zaangażowałam, chciałam coś zrobić dla dzieci, ale z drugiej poczułam, że tracę coś jako kobieta. Łatwowierna dziewczynka zderzyła się z dorosłością. - mówi gwiazda. Pierwszym mężem Agnieszki Chylińskiej był Krzysztof Krysiak. Zobacz także: Agnieszka Chylińska coraz chudsza! Co się dzieje?!