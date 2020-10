Agnieszka Chylińska postanowiła zabrać głos w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Piosenkarka opublikowała poruszające nagranie, w którym odniosła się do tego, co właśnie się stało oraz do tego jak naprawdę wygląda życie z chorymi dziećmi... na jej własnym przykładzie. Agnieszka ma troje dzieci: Ryszarda (2006), Esterę (2010) oraz Krystynę (2013), z czego dwójka to "dzieciaki szczególnej troski".

Agnieszka Chylińska bardzo rzadko i zdawkowo mówi o swoim życiu prywatnym, w tym o swoich dzieciach. Tym razem postanowiła zrobić jednak wyjątek. Opowiedziała o tym, jak wygląda życie z dzieckiem, które wymaga "szczególnej troski". Co to znaczy? Chylińska nigdy nie mówiła o chorobie swoich dzieci, ale pisząc książkę "Giler, trampolina i reszta świata" powiedziała, że chciałaby "opowiedzieć więcej o sobie i o byciu mamą "wyjątkowego" dziecka". Bohater książki Chylińskiej ma autyzm:

Jest taki moment, w którym robi się ciemno przed oczami i mnie się zrobiło ciemno przed oczami, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło. Ja nigdy się nie żaliłam i nigdy publicznie nie opowiadałam o tym, jak mi jest ciężko z tego tytułu, że dwoje moich dzieci są dzieciakami szczególnej troski. Nie przypominam sobie też bardzo, żeby ktoś mi w tym pomagał, wspierał, jeśli chodzi o tak zwane państwo. Dlatego szczególnie mnie jako mamie jest trudno na to wszystko patrzeć i znosić fakt, że nie dba się o dzieci niepełnosprawne, osoby niepełnosprawne w takim wymiarze, w jakim one powinny być zaopiekowane, a wymusza się na kobietach rodzenie kolejnych chorych dzieci - powiedziała Agnieszka Chylińska.

Gwiazda dodała, że jej zdaniem nikogo nie można do niczego zmuszać. Jej zdaniem, każda kobieta powinna sama zadecydować o tym czy w przypadku ciężkich wad genetycznych i śmiertelnych chorób płodu chciałaby dokonać aborcji:

Zawsze uważałam, że jest to kwestia sumienia. Nie można nikogo do niczego zmuszać, nie można nikomu narzucać czegokolwiek, zakazywać czegokolwiek, to jest po prostu nieludzkie. Każda z nas jest inna, każda z nas ma prawo decydować o swoim życiu. Każda z nas ma zupełnie inną sytuację rodzinną, finansową, zdrowotną. Potem z naszą decyzją tak naprawdę zostajemy same i z tym żyjemy do końca naszych dni - powiedziała Agnieszka Chylińska.

Agnieszka Chylińska powiedziała wprost:

Nigdy nie chciałam, żeby ktoś żył tak jak ja - dodała piosenkarka.

Przypomnijmy, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja w przypadku ciężkich wad genetycznych i śmiertelnych chorób płodu jest niezgodna z Konstytucją.

