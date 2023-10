Premier Mateusz Morawiecki podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej poinformował o nowych obostrzeniach w związku z pandemią koronawirusa, do których należy zakaz wychodzenia z domu i ograniczenie zgromadzeń do dwóch osób.

Musimy codziennie modyfikować wprowadzone obostrzenia. Dlatego wdrażamy ograniczenia w przemieszczania się, będą dotyczyć każdego z nas. Będą dotyczyć życia codziennego, tak jak wczoraj i dzisiaj wprowadzają inne państwa! Wszystkie sprawy odłóżmy na później. (...) Ograniczamy zgromadzenia do niezbędnego minimum, do dwóch osób. - powiedział premier.

A jak będzie wyglądała sytuacja z maturami i egzaminami gimnazjalnymi 2020 w czasie epidemii koronawirusa? Rząd już podjął decyzję i matury 2020 odbędą się w terminie!

Matura i egzaminy gimnazjalne 2020 odbędą się w terminie!

Padła też ważna i długo wyczekiwana informacja dotycząca terminów matur 2020 i egzaminów gimnazjalnych 2020! Premier potwierdził, że egzaminy i matury odbędą się w wyznaczonym wcześniej terminie:

Chcemy, żeby po świętach była taka sytuacja w kraju, aby Polacy wrócili do pracy, odbyły się egzaminy gimnazjalne i maturalne.

Mateusz Morawiecki dodał też, że wszystkie nowe obostrzenia mają na celu minimalizowanie ilości zakażeń koronawirusem tak, aby po świętach można było wrócić już do "nowej normalności", jak to określił premier. Chodzi o to, żeby ludzie mogli wrócić do pracy, dzieci do szkół, przedsiębiorcy otworzyć swoje działalności i przy zachowaniu środków bezpieczeństwa kraj znów zaczął funkcjonować.

Czy kolejnym obostrzeniem będzie zamknięcie miast?

Podczas konferencji padło też pytanie o zamknięcie granic polskich miast, jednak Minister Zdrowia Łukasz Szumowski jednoznacznie odpowiedział, że nie widzi takiej potrzeby:

Nie ma uzasadnienia epidemicznego, aby oddzielać rejony. Zarażeniem wirusa jest objęta cała Polska, a nie jeden rejon, tak jak w innych krajach.

