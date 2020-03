Rząd wprowadza kolejne obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa! Zakaz wychodzenia z domu! 

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kolejne obostrzenia, które zostaną wdrożone w naszym kraju w związku z epidemią koronawirusa. Jak podkreślił premier są to bardzo ważne zmiany, które dodatkowo pomogą w walce z pandemią. Sprawdźcie szczegóły.

Premier Mateusz Morawiecki wprowadza kolejne obostrzenia!

Nowe restrykcje wdrożył polski rząd w związku z panującą epidemią koronawirusa. Wprowadzono kolejne obostrzenia. Najważniejszą informacją jest wprowadzenie ograniczenia w przemieszczaniu się. Co to dokładnie oznacza?

Ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od teraz w Polsce będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu. Miejsce zamieszkania można opuścić tylko w przypadku wyjścia do sklepu, apteki, czy też pracy, bądź kiedy trzeba będzie pójść z psem na spacer. Minister zdrowia zaleca również, żeby kontaktować się z lekarzami online lub przez telefon:

Zostań w domu - wprowadzamy praktycznie w życiu. Będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu poza potrzebnymi sytuacjami - kiedy idziemy do pracy, sklepu, lekarza. Postarajmy się też dzwonić do lekarza - powiedział minister Łukasz Szumowski.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin - czytamy na stronie gov.pl

Premier podkreślił jednocześnie, że wszystkie dotychczasowe restrykcje nadal obowiązują. Wprowadzone obostrzenia nie wpływają jednak na termin wyborów prezydenckich. Jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, właśnie po to są dodatkowe restrykcje, aby po świętach Wielkanocnych życie mogło wrócić do normalności.

Chcemy, żeby po świętach wielkanocnych sytuacja epidemiologiczna była taka, żeby Polacy mogli wrócić do pracy, żeby życie wróciło do nowej normalności.- podkreślił premier.

Kto będzie sprawował kontrolę nad nowymi ograniczeniami?

Policja będzie kontrolować, czy Polacy przestrzegają zakazu: Policja monitoruje, pomaga w ocenie osób w kwarantannie. Zakaz przemieszenia się powyżej dwóch osób obowiązuje z wyłączeniem rodzin - powiedział minister Szumowski.

Czy w takim razie będzie można np.: jechać samochodem do rodziny?

Zakaz nie obejmuje pomocy najbliższym i najbliższych, z którymi mieszkamy. Pomoc osobom starszym jest dozwolona - podkreślił minister Szumowski

Jakie kary będą obowiązywały za złamanie zakazu?

Od mandatu po 5 tysięcy złotych, to zależy od sytuacji - powiedział minister Szumowski

Na jaki czas wprowadzone są nowe obostrzenia?

Od wtorku 24 marca, do soboty 11 kwietnia

Komunikacja miejska - nowe zalecenia!

Obostrzenia będą dotyczyły także komunikacji miejskiej. W autobusie będzie mogła przebywać określona liczba osób, a ponadto pasażerowie będą musieli siedzieć w odpowiednich odstępach. Dozwolona liczba miejsc w autobusach to połowa miejsc siedzących.

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób. Zależy nam na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by autobusy nie były przepełnione - czytamy w dokumencie na gov.pl.

Markety budowlane będą jednak dalej otwarte. Trzeba będzie jak do tej pory, zachować odpowiednią odległość pomiędzy jedną osobą, a drugą.

Kościoły - tylko do 5 osób!

Co z uroczystościami religijnymi?

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Minister zdrowia zaapelował, aby do absolutnego minimum ograniczyć wyjścia z domu. Miejsce zamieszkania będzie można opuścić tylko wtedy, jeżeli jest taka konieczność - np.: wyjście do sklepu spożywczego, czy też do pracy. Absolutnie zabronione są spotkania towarzyskie, np.: na placach zabaw.

