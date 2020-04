Matura 2020 i egzamin ósmoklasisty nie odbędą się w terminie! Jest decyzja rządu

Decyzją rządu zamknięcie szkół zostało przedłużone do 26 kwietnia 2020 roku. To wszystko z powodu pandemii i szybko rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Co dalej? Jaka zapadła decyzja odnośnie matur 2020 oraz egzaminów ósmoklasisty? Czy zaplanowane egzaminy odbędą się zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 2019/2020? Ósmoklasiści według planu powinni napisać swoje egzaminy już w środę 15 kwietnia.

Premier Mateusz Morawiecki przekazał oficjalną decyzję w sprawie matur i egzaminów ósmoklasistów. Nie odbędą się w terminie.

Matura 2020 i egzamin ósmoklasisty - co z egzaminami? Czy odbędą się w terminie?

To ostatni moment na ogłoszenie decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty oraz matur 2020. Dziś uczniowie szkół rozpoczynają przerwę świąteczną. Według planu egzamin ósmoklasisty powinien rozpocząć się już w środę 15 kwietnia. Niecałe trzy tygodnie później miały rozpocząć się matury.

Premier Mateusz Morawiecki przekazał informacje o przedłużeniu zamknięcia szkół do 26 kwietnia. Zapadła też decyzja o przesunięciu egzaminów - matur i ósmoklasisty:

Przesuwamy egzaminy maturalne i ósmoklasistów. Na pewno zakomunikujemy na 3 tygodnie wcześniej przez ustalonym terminem. Nie odbędą się jednak wcześniej niż w drugiej połowie czerwca - powiedział premier

Na najbliższe dwa tygodnie będą zamknięte szkoły, przedszkola i będzie również przedłużony zasiłek opiekuńczy dla rodziców, którzy będą musieli zostać w domu ze swoimi dziećmi.

Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej zwrócił się do maturzystów i do ósmoklasistów:

Wiemy, że macie ogromny stres, że nie wiecie, kiedy egzamin się odbędzie ani jak się do tego przygotować. Ze względów zdrowotnych odkładamy czas egzaminów. Chcemy, żebyście mieli długi czas na przygotowanie. Nawet z miesięcznym wyprzedzeniem poinformujemy was o nowym terminie egzaminów.

Na razie nie przewidziano przedłużenia roku szkolnego 2019/2020. Uczniowie będą prawdopodobnie mogli odebrać świadectwa elektroniczne.

Minister Edukacji Narodowej wypowiedział się również na temat rekrutacji na uczelnie w związku z późniejszym terminem matur:

Niewielkie przesunięcia w kalendarzu rekrutacji na uczelnie będą potrzebne, więc będziemy na to przygotowani.

