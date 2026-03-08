Mateusz Pawłowski ma wsparcie dwóch mam w "TzG". Poruszające słowa

Mateusz Pawłowski to już kolejny członek słynnego serialu „Rodzinka.pl”, który znalazł się wśród uczestników „Tańca z gwiazdami”. Początek nie był ławy dla serialowego Kacperka, który przyznał, że niewiele pamięta z pierwszego występu przez stres. Szczególnie surowa była dla niego Iwona Pavlović, która przyznała mu tylko cztery punkty.

Dwie mamy wspierają Mateusza Pawłowskiego w „Tańcu z gwiazdami”. Małgorzata Kożuchowska nie może się go nachwalić

Jak tylko Mateusz Pawłowski pojawił się w 18. edycji „Tańca z gwiazdami”, aktor mógł liczyć na wsparcie kolegów i koleżanek z „Rodzinki.pl”. W pierwszym odcinku w studiu kibicowali mu m.in. Tomasz Karolak oraz Maciej Musiał. Teraz głos zabrała jego serialowa mama, Małgorzata Kożuchowska.

Jego serialowa rodzicielka przyznała, że Mateusz Pawłowski od najmłodszych lat wykazywał się dużą odwagą, zwłaszcza że na plan „Rodzinki.pl” wszedł jako małe dziecko.

Myślałam sobie: „Boże, jaki ty byłeś dzielny!”. Nam się wydawało, że to jest normalne! Że masz taką predyspozycję, wdzięk, umiejętność koncentrowania się, że nie wpadasz w histerię: „Mamo, zabierz mnie stąd”, ja nie pamiętam takich sytuacji. Często nas „gotował”, czyli śmialiśmy się w trakcie scen, musieliśmy przerywać przypomniała Małgorzata Kożuchowska w wywiadzie.

Głos zabrała również prawdziwa mama Mateusza Pawłowskiego. Przekazała, że zawsze pytała o zdanie swojego syna, czy wciąż chce być częścią obsady „Rodzinka.pl”, czy nadal podoba mu się na planie serialu TVP. Mateusz Pawłowski za każdym razem odpowiadał twierdząco.

Na pewno nie zatracił tej wrażliwości, na pewno nie zatracił entuzjazm dziecięcego, są momenty, jak każda mama, że chcę wyrazić to, co czuję. Kocham cię synku wyznała mama aktora.

Mateusz Pawłowski walczy w „Tańcu z gwiazdami”. Iwona Pavlović surowo go oceniła

W drugim odcinku tanecznego show Polsatu gwiazdor „Rodzinki.pl” również nie mógł liczyć na taryfę ulgową. Iwona Pavlović szczerze oceniła taniec Mateusza Pawłowskiego, a aktor otrzymał 26 punktów. Tym razem Czarna Mamba przyznała mu sześć punktów – więcej, niż dostał od jurorki w pierwszym odcinku.

