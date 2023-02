Mateusz Murański nie żyje. Wzruszające słowa kolegi zmarłego zawodnika: "Miał swoje problemy"

Smutne informacje o śmierci Dawida Ozdoby przekazała jego mama. Ewa Ozdoba za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikowała wpis, w którym poprosiła internautów, by nie komentowali tych wiadomości. Po chwili na Facebooku pojawiły się przykre wieści bliskich zmarłego, którzy żegnają swojego przyjaciela. Dawid Ozdoba nie żyje. Dawny partner Edyty Herbuś otwarcie mówił o depresji Dawid Ozdoba zyskał rozgłos w mediach jako zawodnik MMA oraz trener personalny. Wcześniej pracował także jako tancerz erotyczny. Grupa taneczna gwiazdora trafiła do "Mam talent" w 2011 roku i zakwalifikowała się do odcinków na żywo. W przeszłości Dawida Ozdobę łączono z wieloma kobietami polskiego show-biznesu. Gwiazdor przed laty był związany m.in. z Edytą Herbuś . Przez ostatnie lata nie ukrywał, że cierpi na depresję. Wiadomość o jego śmierci pojawiła się w mediach społecznościowych w nocy z 3 na 4 października. Bardzo proszę o niekomentowanie tego, co wstawiłam. Jest to dla mnie bardzo trudne i dlatego jest taka moja prośba - napisała mama Dawida Ozdoby. Zobacz także: Sylwia Bomba ujawniła, jak jej córka zareagowała na śmierć taty: "To chyba oczywiste" Nie podano oficjalnej przyczyny śmierci zawodnika MMA.