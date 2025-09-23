Mateusz Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie dziecka, które - jak wynika z opisu - jest jego wnukiem. Fotografia wywołała poruszenie wśród internautów, a pod wpisem szybko pojawiła się fala komentarzy. Wielu zwolenników byłego premiera gratulowało i przesyłało ciepłe słowa, zachwycając się uroczym malcem.

Życie rodzinne Mateusza Morawieckiego

Mateusz Morawiecki w marcu 2016 roku wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości, a już w latach 2017-2023 pełnił funkcję premiera Polski. Polityk od lat tworzy udane małżeństwo z Iwoną Morawiecką. Zakochani pobrali się w latach 90. i wspólnie wychowali czworo dzieci - córki Aleksandrę i Magdalenę, a także dwóch synów - Jeremiasza, który obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii oraz Ignacego. Warto wspomnieć, że dwójka dzieci w rodzinie Morawieckich została adoptowana.

Przede wszystkim, ja jestem wdzięczny rodzicom biologicznym, że zdecydowali się te dzieciątka urodzić. A poza tym, to nie ma tu dla mnie żadnej różnicy. Może moje starsze dzieciaki się obrażą, ale te młodsze są dla mnie największą miłością mojego życia mówił w rozmowie z Żurnalistą.

Mateusz Morawiecki pokazał wnuka

Były premier wielokrotnie podkreślał, jak ważną rolę w jego życiu pełni rodzina. Polityk chętnie dzieli się w mediach społecznościowych kadrami z ukochaną żoną i dziećmi. Tym razem postanowił pochwalić się swoim wnukiem. Zdjęcie malucha otrzymał od rodziny z okazji imienin, które obchodził 21 września. Rozczulająca fotografia skradła serca jego fanów.

Słodkie cudeńko.

Dzieci to największy skarb rodziców, dziadków i całych pokoleń.

Cudny czytamy w komentarzach.

