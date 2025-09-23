Mateusz Morawiecki podzielił się rozczulającym kadrem. Internauci oszaleli z zachwytu
Mateusz Morawiecki podzielił się z internautami zdjęciem, przedstawiającym dziecko. Jak wynika z opisu, uroczy bobas to wnuk byłego premiera. Pod kadrem pojawiło się mnóstwo komentarzy od zwolenników polityka.
Mateusz Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie dziecka, które - jak wynika z opisu - jest jego wnukiem. Fotografia wywołała poruszenie wśród internautów, a pod wpisem szybko pojawiła się fala komentarzy. Wielu zwolenników byłego premiera gratulowało i przesyłało ciepłe słowa, zachwycając się uroczym malcem.
Życie rodzinne Mateusza Morawieckiego
Mateusz Morawiecki w marcu 2016 roku wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości, a już w latach 2017-2023 pełnił funkcję premiera Polski. Polityk od lat tworzy udane małżeństwo z Iwoną Morawiecką. Zakochani pobrali się w latach 90. i wspólnie wychowali czworo dzieci - córki Aleksandrę i Magdalenę, a także dwóch synów - Jeremiasza, który obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii oraz Ignacego. Warto wspomnieć, że dwójka dzieci w rodzinie Morawieckich została adoptowana.
Przede wszystkim, ja jestem wdzięczny rodzicom biologicznym, że zdecydowali się te dzieciątka urodzić. A poza tym, to nie ma tu dla mnie żadnej różnicy. Może moje starsze dzieciaki się obrażą, ale te młodsze są dla mnie największą miłością mojego życia
Mateusz Morawiecki pokazał wnuka
Były premier wielokrotnie podkreślał, jak ważną rolę w jego życiu pełni rodzina. Polityk chętnie dzieli się w mediach społecznościowych kadrami z ukochaną żoną i dziećmi. Tym razem postanowił pochwalić się swoim wnukiem. Zdjęcie malucha otrzymał od rodziny z okazji imienin, które obchodził 21 września. Rozczulająca fotografia skradła serca jego fanów.
Słodkie cudeńko.
Dzieci to największy skarb rodziców, dziadków i całych pokoleń.
Cudny
