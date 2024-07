Czwarta edycja Top Model wzbudzała wiele emocji. Głównie ze względu na kontrowersyjnych uczestników, takich jak Mateusz Maga czy bardzo pewna siebie Marta Sędzicka, która nie ukrywała, że przyszła w konkretnym celu. Późniejsza wygrana Osi Ugonoh również wywołała mnóstwo reakcji, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Zobacz: Marcela Leszczak o wygranej Osi: Polacy, wstydźcie się!

Na popularność show wpłynęły również zagmatwane relacje uczestników. Jedni - tak jak Osi i Michał Baryza - mocno się zaprzyjaźnili i tę znajomość kontynuują do dzisiaj, inni z kolei unikają się na salonach i raczej nie ma mowy nawet o utrzymywaniu znajomości. Szczerze opowiedział o tym w rozmowie Mateusz Maga, który w programie nie miał najlepszych relacji z Martą Sędzicką i Olą Żuraw. Przyznał, że kiedy spotykają się na salonach to modelki unikają z nim kontaktu, co on sam uważa za "dziecinne".

Model wyznał też, że w Top Model mógł bardziej postawić na swoją karierę niż na budowanie dobrych relacji z pozostałymi uczestnikami:

Marta i Ola Żuraw dalej starają się do mnie nie odzywać, co też wydaje mi się takich zachowaniem dziecięcym i trochę niezrozumiałym, ale cóż nie z każdym muszę mieć takie relacje, żebyśmy się mieli nie wiadomo jak przyjaźnić. Jest dużo osób, które traktowały ten program jako konkurencję, a ja może byłem tak odbierany, że chciałem dojść jak najdalej, ale wcale takiego zamiaru nie miałem tylko najważniejsze były dla mnie relacje, a to było jednak zgubne. Trzeba było być twardym i w ogóle się nie przejmować niczym i może bym daleko doszedł.



Ma rację?

