Mateusz Maga to zdecydowanie najgłośniejsza postać czwartej edycji Top Model. Jego androgyniczna uroda wzbudza wiele emocji, a internauci są podzieleni - jedni go kochają, inni nienawidzą. Dość niepochlebnie o modelu wypowiadała się niedawno Rafalala. Transseksualistka po wczorajszej imprezie MTV pochwaliła się jednak, że spotkała na niej Magę, który miał rzekomo podziękować jej za słowa krytyki. Przypomnijmy: Rafalala niedawno wyzwała Magę. Wczoraj spotkali się na imprezie MTV, i...

Okazuje się jednak, że w rzeczywistości ta sytuacja wyglądała nieco inaczej, a wręcz w ogóle nie do niej nie doszło. Tak przynajmniej twierdzi Maga, który oburzył się wpisem Rafalali o ich rzekomej rozmowie. Mateusz wystosował specjalny post na Facebooku, w którym zarzeka się, że cała historia to wymysł znanej transseksualistki. Zarzuca jej też, że próbuje ocieplić swój wizerunek jego kosztem.



Właśnie dowiedziałem się, że podczas wczorajszej gali #EMA Pre Party rozmawiałem z Panią R. Co więcej podszedłem do niej i się przywitałem - dziękując za jej krytykę w stosunku do mojej osoby hehehe Niewątpliwie nie brakuje jej wyobrazni w tworzeniu niezaistniałych wydarzeń. Domyślam się, iż Pani R. wymyślając to wszystko chciała ocieplić swój wizerunek i tworzyć swój lepszy PR - czytamy na profilu modela.