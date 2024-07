Mateusz Gessler zdradził, czy pochwala wszystkie szaleństwa swojego syna! Restaurator obecnie jest jurorem w kulinarnym show "Masterchef Junior". Tam pracuje z gromadką dzieci i właśnie w programie dał się poznać szerszej publiczności. W kontakcie z dzieciakami Mateusz jest bardzo bezpośredni, dzięki czemu szybko zyskał ich sympatię. W rozmowie z Party.pl zdradził, jak wychowuje swojego syna. Okazuje się, że jest on bardzo tolerancyjnym ojcem i pozwala na to, aby jego syn spróbował wszystkiego, na co ma ochotę. Jego zdaniem trzeba dać szansę każdej pasji:

Moją rolą i rolą każdego rodzica jest wspierać i kierować swoje dzieci. Jeśli ktoś ma pasje w tak młodym wieku, to trzeba to wykorzystać - powiedział Mateusz Gessler w rozmowie z Party.pl.

Zgadzacie się z Mateuszem Gesslerem?

