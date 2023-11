1 z 15

Za nami kolejne spotkanie „MasterClass - sztuka konwersacji”. Tym razem gościem specjalnym Małgorzaty Domagalik był najwybitniejszy polski reżyser filmowy – Roman Polański. Spotkanie odbyło się 1 maja w sali teatralnej Cricoteki.

Podczas kolacji rozmawiano o życiu, jego wartościach i sensie. O zawodowej pasji i o tym co dla wybitnego twórcy jakim jest Roman Polański najpiękniejsze i najważniejsze w zawodzie jaki uprawia. Goście mieli szansę uzyskać unikalny rodzaj dostępu do mistrza.

Zdobywca Oscara i twórca „Pianisty”, „Rzezi”, „Dziecka Rosemary”, „Noża w wodzie”, „Matni”, „Chinatown” czy „Tess” dzień później na festiwalu Netia OFF CAMERA zaprezentował najnowsze dzieło filmowe „Prawdziwa historia”.

