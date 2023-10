Program "MasterChef junior" spotkał się z ogromną krytyką internautów. Według widzów, w kulinarnym show, które jest dedykowane dla dzieci marnuje się zbyt dużo jedzenia! Zagorzała dyskusja wywołała się pod jednym z postów na oficjalnym profilu programu. Sprawdźcie szczegóły!

W "MasterChef junior" marnowane jest jedzenie? Internauci nie kryją oburzenia

"MasteChef junior" od kilku lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Stające do walki o tytuł najlepszego kucharza dzieci, nie raz udowodniły, że posiadają ogromny talent i pasję do gotowania. Co więcej, świetnie sobie radzą przed kamerami! Kulinarne show dla dzieci nieco różni się od tego, które dedykowane jest dla dorosłych - w programie jest czas na mnóstwo zabawy, w których głównie wykorzystuje się jedzenie.

Właśnie ten aspekt mocno rozzłościł widzów "MasterChef junior". Ostatnio w programie wytworzono "makaronową anakondę". Długie, makaronowe ciasto było przygotowane dla zabawy i nie zostało przeznaczone do spożycia. Internauci byli oburzeni, że tyle jedzenia zostało zmarnowane i w komentarzach pod postem na oficjalnym profilu programu, pojawiło się wiele negatywnych komentarzy.

- W obecnej sytuacji jest mnóstwo zbiórek pieniędzy i jedzenia dla starszych ludzi, a Wy pokazujecie w telewizji brak szacunku do jedzenia i pokazujecie dzieciom jak je marnować. Żenada !!! - Bardzo lubię ten program, ale marnowanie jedzenia, raczej nie jest rozrywką. Zastanówcie się nad kolejnymi odcinkami. Wstyd! - Właśnie oglądam i powiem szczerze, że jestem zniesmaczona, zero szacunku do jedzenia, propagowanie marnowania żywności w programie w którym występują dzieci i którego oglądają dzieci. Dajecie zły przykład, jeszcze w dobie walki z marnowaniem jedzenia. - Żenada propagować brak szacunku do jedzenia i to w programie który oglądają młodzi ludzie.. słaby przekaz ! :( - Brakuje słów...jak można uczyć dzieci marnować jedzenie??

Nikt mądry tego nie wymyślił???????????????? Pora skończyć z produkcją tego programu... - piszą rozzłoszczeni fani programu.

Komentarzy w podobnym tonie jest znacznie więcej. A Wy, co myślicie na ten temat? Czy rzeczywiście program propaguje marnowanie żywności i uczy dzieci złych zachowań?

Internauci obawiają się, że przez takie zachowania, które występują w "MasterChef junior", dzieci nie będą w przyszłości szanowały jedzenia.

"MasterChef junior" to jedyny kulinarny talent show dla dzieci. Program zyskał wielu fanów, jednak zabawy z jedzeniem bardzo nie spodobały się internautom.

