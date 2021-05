Anna Starmach przyznaje, że już odlicza dni do porodu. Ostatnio pokazywała wyprawkę do swojego synka,

a teraz pokazała brzuszek ciążowy w całej okazałości. Na zdjęciu na Instagramie pochwaliła się też "pijama party". Okazuje się, że Anna ma identyczną piżamę w serduszka co jej córeczka Jagienka, która bardzo już czeka na braciszka. Poród zbliża się wielkimi krokami i już kilka tygodni lub dni gwiazda pojedzie do szpitala, dlatego teraz Ania jak najwięcej czasu poświęca swojej córce.

Anna Starmach chwali się ciążowym brzuszkiem

Anna Starmach należy do tych gwiazd, które chętnie dzielą się w sieci swoim życiem. Jurorka polskiej edycji "Masterchefa" pochwaliła się też na Instagramie uroczym zdjęciem, dumnie prezentując swoje ciążowe krągłości.

Jak dzidziuś się rodzi to jest TAAAAAKI MALUTKI! A ten brzuszek mamusi jakiś TAAAAKI DUŻY! - napisała na Instagramie gwiazda TVN.

Pod jednym z postów pojawiło się wiele komplementów odnośnie stylizacji celebrytki, jak również jej promiennego wyglądu. Niektórzy fani nawet wzięli sobie do serca niedawne słowa swojej idolki i postanowili poradzić jej, co powinno się znaleźć w wyprawce dla maluszka, jaką Ania zabierze ze sobą do szpitala tuż przed porodem.

Ostatnio modny Zanzibar i Malediwy, moi przyjaciele są w Chorwacji, ciocia na Kanarach... Och jak ja zazdroszczę tego ciepła, tego słońca, tej plaży i tych palm.🏝🌴🏝 Zazdroszczę, ale wiem, że przede mną też podróż pełna przygód i niespodzianek. 🧸🎈🤱🏻🤰🏻 Torbę do szpitala spakowałam już kilka tygodni temu, ale wciąż do niej zaglądam upewniając się że o niczym nie zapomniałam - wyznała jakiś czas temu jurorka "Masterchefa".

Gwiazda spytała wtedy swoich fanów, co jeszcze może się jej przydać w szpitalu. Odpowiedzi były bardzo ciekawe. Odezwały się nawet inne gwiazdy. Agnieszka Sinkiewicz wyznała m.in., że przemyciła do szpitala... kawę. Fani też mieli kilka przydatnych porad:

Przedłużacz, jak gniazdko będzie daleko 😂 Mi się przydała mała lampka nocna do karmienia 😊 Wodę termalną w sprayu! Kogoś do niesienia tych walizek Pani Aniu koniecznie trzeba zabrać. 😊 - radzili internauci.

Zobaczcie najnowsze zdjęcie Anny Starmach, które tak zachwyciło jej fanów. Jej ciążowe krągłości są już naprawdę duże!

Anna Starmach już ma spakowane walizki do szpitala.

Anna Starmach z mężem Piotrem. Nie często gwiazda publikuje takie zdjęcia.