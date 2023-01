"Mask Singer" znika z ramówki TVN! Wiemy, co zastąpi muzyczne show

Natasza Urbańska okazała się być niepokonana w "Mask Singer". W przebraniu Deszczu wygrała najbardziej tajemniczy program TVN. Dziś pojawiła się w "Dzień Dobry TVN" ze Złotą Maską i opowiedziała o swoich emocjach po zwycięstwie: Do mnie to jeszcze nie dociera - przyznała. W programie śniadaniowym zachwyciła w pięknym szarym garniturze. Zobaczcie nowe zdjęcia paparazzi. Natasza Urbańska komentuje zwycięstwo w "Mask Singer": "To mi dało dużo swobody Znamy już pełną listę uczestników "Mask Singer". Wczoraj odbył się wielki finał show, który wygrała Natasza Urbańska. W ostatecznym starciu okazało się, że pod maską Deszczu w "Mask Singer" kryła się gwiazda "365 dni" Natasza Urbańska, Pod maską Koguta krył się Krzysztof Skórzyński, a pod maską Bociana w 'Mask Singer" kryła się Anna Karwan. Widzowie byli zachwyceni zwycięstwem Nataszy Urbańskiej w "Mask Singer". Od razu zauważyli, że musiała wystąpić anonimowo by wreszcie wygrać jakiś program rozrywkowy. Dziś w "Dzień Dobry TVN" swoje zwycięstwo w "Mask Singer" skomentowała sama Natasza Urbańska: Cudownie, do mnie to jeszcze nie dociera ale... Ten program od początku był dla mnie abstrakcyjny ale też taki właśnie był. W trakcie tego programu odkryłam, że ta maska, ta piękna kropla... To była walka z ciężkością, środek ciężkości się przechylał. Ta maska..., że ja byłam anonimowa, że ja odkryłam odwagę, że ja śpiewam takie dźwięki, których jakby Natasza by nie zaśpiewała. To mi dało dużo swobody - wyznała. Zobacz także: Finał "Mask Singer": Kto wygrał program? Wiadomo, kto był Kogutem, Bocianem i Deszczem Natasza Urbańska...