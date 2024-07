Tomek Barański, Dorota Chotecka, Dorota Czaja, Natalia Janoszek, Jacek Jeschke, Rafał Jonkisz, Anna Karczmarczyk, Robert Kochanek, Rafał Maserak, Ela Romanowska, Kasia Stankiewicz, Nina Tyrka oraz Walerija Żurawlewa i Waldemar Błaszczyk - gwiazdy zachęcają do przekazania 1% podatku dla Stowarzyszenia Immaculata.

Reklama

Zobaczcie filmik, na którym gwiazdy namawiają do oddania 1% podatku. Z miejsca będziecie wiedzieć, na co oddać swój jeden procent.

Stowarzyszenie pomaga dzieciom w rozwoju ich talentów - tłumaczy Kasia Stankiewicz. - Nie ma nic lepszego niż wychwycenie w młodym wieku talentu i pokierowanie nim tak, aby mógł się rozwijać w godny sposób. Przekazanie 1% jest niezwykle proste i zajmuje niewiele czasu, a możemy w znaczący sposób przyczynić się do rozwoju kogoś wybitnego - podkreśla artystka.

Dzieci i młodzież w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego nabierają chęci do samodzielnego kierowania swoim życiem, uczą się by nie powielać schematów wyniesionych z rodzinnego domu, a także otrzymują szansę rozwoju osobowości, odkrycia talentu i mocnych stron, których być może nigdy by w sobie nie dostrzegli.

Zobacz także

Zachęcam wszystkich do wspierania, bo dobro zawsze wraca, a nigdy nie wiemy czy my kiedyś takiej pomocy nie będziemy potrzebować - powiedział Rafał Maserak.

Uczestnictwo w prowadzonym przez Stowarzyszenie Immaculata programie „Kuźnia Geniuszu” oraz zajęciach edukacyjnych i rekreacyjnych, pomoc psychologów, pedagogów, logopedy i innowacyjne metody pracy pomagają wychowankom w odniesieniu sukcesu pomimo ich trudnej sytuacji wywołanej przez alkoholizm rodziców, różnego rodzaju dysfunkcje, samotne rodzicielstwo czy nieporadność życiową opiekunów.

1% podatku przekazać można wpisując na druku PIT numer KRS Stowarzyszenia Immaculata: 0000299839.

Rafał Maserak

mat. prasowe

Rafał Jonkisz

mat. prasowe

Reklama

Dorota Chotecka i Robert Kochanek