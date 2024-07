Marzia Gaggioli to sensacja YouTube'a, która dość sporą popularność zyskała wśród polskich internautów. W niedawnej ankiecie "Gazety Wrocławskiej" to właśnie ona zwyciężyła w rywalizacji o koncert na stadionie we Wrocławiu. Wyniki przyjęto z niedowierzaniem, ale fani artystki mieli powody do świętowania. Przypomnijmy: Gwiazda internetu Marzia Gaggioli w Polsce! Fani dopięli swego

Reklama

Niestety, teraz występ Włoszki stoi pod znakiem zapytania. Okazuje się bowiem, że ankieta gazety była jedynie próbą sugestii władzom stadionu, kto mógłby zostać gwiazdą kolejnego show zorganizowanego na ich obiekcie. Ci jednak nie są zachwyceni wyborem internautów i próbują zrzucić odpowiedzialność na redaktorów "Gazety Wrocławskiej". Wszystko to powoduje, że do występu Marzii może w ogóle nie dojść.



Liczymy, że Gazeta Wrocławska nie zawiedzie teraz fanów Marzi Gaggioli i zorganizuje jej koncert na Stadionie Wrocław. Wpływy z przeprowadzonej przez Gazetę Wrocławską sondy (SMS - 1,23 zł z VAT), z pewnością pokryją cześć kosztów wynajęcia Stadionu Wrocław i zorganizowania koncertu. Proszę tylko podpytać Gazetę Wrocławską, na kiedy planują koncert, bo musimy zrobić rezerwację terminu, a wolnych nie ma zbyt wiele - ironizuje w rozmowie z NaTemat.pl Adam Burak, rzecznik prasowy wrocławskiego stadionu.

Spekuluje się, że być może Marzia zostanie sprowadzona do Polski na występ w kameralnym klubie - gdyby koncert na stadionie miał nie dojść do skutku.

Zobacz: Oto nowa królowa internetu... Włoszka śpiewająca po polsku!

Zobacz także

Reklama

Koncert Edyty Górniak: