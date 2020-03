Marzenka w "M ja miłość" urodziła. Mamy zdjęcia dziecka!

Marzenka w "M jak miłość" została mamą! Niestety, kiedy zaczął się poród Andrzejka nie będzie przy niej! Do szpitala zawiezie ją Ula, a o ich bezpieczeństwo zadba Bartek. Niestety w szpitalu pojawią się pewne niespodziewane okoliczności. O co chodzi? Co zrobi Marzenka na widok personelu medycznego?

Marzenka urodziła córeczkę!

Na szczęście Ula przywiezie Marzenkę do szpitala na czas, niestety ciężarna kobieta będzie przerażona, że nie ma z nią męża i na widok pielęgniarek powie, że nie będzie rodzić!

Nie, nie zgadzam się! - powie zrozpaczona i doda: Trudno, dziecko musi poczekać! Ja bez męża rodzić nie będę!

Oczywiście usłyszy, że poród już się zaczął i nie ma możliwości, aby go zatrzymać!

To chyba nie od pani zależy, kiedy zaczyna się poród, tylko od dziecka…

Akcja porodowa nastąpi błyskawicznie i już po kilku godzinach Marzenka urodzi córeczkę, którą nazwie Kalina! Andrzejek po pojawieniu się w szpitalu nie będzie krył wzruszenia i... łez!

To cud prawdziwy jest...

Tylko spójrzcie na pierwsze zdjęcie Kaliny Lisieckiej!

Kalinka Lisiecka jest już na świecie!

Fot. MTL Maxfilm

Do szpitala Marzenkę zawiozła Ula z Bartkiem.