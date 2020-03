Lilka w "M jak miłość" podjęła ostateczną decyzję o aborcji! Co na to Mateusz?

Lilka w „M jak miłość” po tym, jak dowiedziała się, że ojcem jej dziecka jest gwałciciel była zdruzgotana. Dziewczyna jest coraz bliższa podjęcia ostatecznej decyzji, a kiedy poinformuje o niej najbliższych, oni za wszelką cenę będą chcieli odwieść ją od aborcji. Czy Mateusz zaakceptuje decyzję Lilki? Pozwoli jej na usunięcie ciąży?

Lilka w sekrecie usunie ciążę?

Lilka nie zgłosiła nigdzie faktu, że została zgwałcona. Mateusz powiedział Markowi, że to jego dziecko. To wszystko sprawia, że nikt tak naprawdę nie wie, co przeżywa dziewczyna. Chciałaby szybko zapomnieć o tym, co ją spotkało, ale nie może przez fakt, że jest w ciąży z gwałcicielem. W końcu Lilka zdecyduje się na aborcję, sądząc, że to rozwiąże jej problemy. Dziewczyna Mateusza nie poinformowała o gwałcie i nie może dokonać aborcji, wpadnie jednak na inny pomysł! O decyzji usunięcia ciąży powie nawet swojej mamie:

Nie chcę tego dziecka. Nie mogę, nie chcę urodzić tego dziecka... Zrobię wszystko, żeby go nie urodzić - powie zrozpaczona dziewczyna, która chciała targnąć się nawet na własne życie.

Krystyna będzie pewna, że to dziecko Mateusza, dlatego będzie starała się przekonać córkę, że poradzi sobie z macierzyństwem. Niestety kobieta nie widzi tego, w jak złym stanie psychicznym jest jej córka. Na szczęście Mateusz zdaje sobie z tego sprawę i nie będzie namawiał Lilki, aby urodziła dziecko, chociaż początkowo to robił. Ostatecznie Mostowiak zdecydował, że zaakceptuje jej decyzję:

Cokolwiek postanowisz, jestem z tobą i będę cię wspierał! - powie Mateusz.

Co zrobi Lilka, aby usunąć ciążę? Jak to wpłynie na jej zdrowie? Dowiemy się już 17 marca!

Lilka przez gwałt i ciążę chciała popełnić samobójstwo!