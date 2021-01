Marzena Rogalska uchyliła rąbka tajemnicy na temat tego, jak urządzone jest jej mieszkanie. Internauci oszaleli na punkcie łazienki gwiazdy "Pytania na śniadanie". Okazuje się, że prezenterka urządziła ją w bardzo Instagramowym stylu! Pastele na ścianach robią ogromne wrażenie, ale wolnostojąca wanna i styl jednej ze ścian tworzą niepowtarzalny klimat! Koniecznie zobaczcie.

Temat urządzania mieszkań jest jak studnia bez dna. Nowe pomysły na urządzanie wnętrz zawsze są w cenie. Jeżeli nie kupiliśmy lub nie wynajęliśmy właśnie nowego lokum to z pewnością po czasie najdzie nas ochota na remont tego aktualnego. W końcu kto nie lubi zmian? Inspiracje teraz można szukać wszędzie jednak najprostszym sposobem okazuje się chociażby przeglądanie zdjęć na Instagramie. Nawet gwiazdy chętnie dzielą się zdjęciami ze swoich domowych królestw. Tym razem na tapetę wzięliśmy łazienkę Marzeny Rogalskiej.

Prezenterka "Pytania na śniadanie" opublikowała w sieci serię zdjęć, pokazujących jej domową łazienkę:

Na dzień dobry taka scenka rodzajowa - do mojej prześlicznej pastelowej łazienki wpada nieproszony gość i wykrzykuje z zachwytem - Twoja łazienka jest jak z żurnala, robimy sesję! Przyjaciel prosił tradycyjnie o zachowanie anonimowości (pozdrawiam Cię Adam). Jak widać pozowała cała rodzina i ja się teraz trochę chwalę, ale przede wszystkim raduję, bo ja sobie ten zakątek już dawno wymarzyłam i to jest moje domowe SPA.🛁🧴🌟Pozdrawiam Was gorąco! P.S. I tylko zwróćcie uwagę jak fajnie uchwyciliśmy wpadające promienie słońca, to żadna lampa, to świat nam sprzyjał🌟🌟🌟