Jak mieszka Magda Narożna? Gwiazda "Pięknych i Młodych" pokazała swoją willę w lesie

Azyl Magdy Narożnej z zespołu "Piękni i Młodzi" znajduje się na wsi pod Łomżą. Las, zapachy i dźwięki natury, a pomiędzy tym wszystkim klimatyczny dom, choć równie dobrze w tym przypadku można użyć słowa willa! Piosenkarka bardzo chętnie pokazuje zakamarki swoich czterech kątów w mediach społecznościowych i można stwierdzić, że króluje w nich jedna rzecz - lustra! Do tego piękny ogród z własnym kurnikiem i szklarnią! Magda Narożna mieszka jak w prawdziwej bajce, same zobaczcie.

Dom Magdy Narożnej. Jak mieszka piosenkarka?

Dom Mady Narożnej to niezwykle przytulna i przestronna przestrzeń, a królujące w nim drewniane elementy idealnie komponują się z pięknym otoczeniem za oknem. Gwiazda szczególnie często pokazuje swoją otwartą kuchnię, w której najwyraźniej musi spędzać dużo czasu. Ciemne szafki i jasne, kamienne blaty wyglądają bardzo stylowo, a kuchenne sprzęty i pokaźnych rozmiarów lodówka podpowiadają nam, że Magda Narożna naprawdę uwielbia gotować.

Magda Narożna nie kryje również swojej miłości do ubrań, a w swoim domu ma wyznaczone na nie specjalne miejsce - naprawdę pokaźnych rozmiarów garderobę z ogromnym luster.

Relaksu artystka zażywa ogrzewając się przed rozpalonym kominkiem lub na miękkiej, jasnej, dużej kanapie. W domu Magdy Narożnej nie brak designerskich elementów. Gwiazda pochwaliła się meblem, który od kilku sezonów jest prawdziwym krzykiem mody - kawowym stolikiem kawowym z pnia.

Do tego Magda Narożna ma w domu miejsce, w którym w spokoju może realizować swoje pasje. Jasny pokój z jasną wykładziną na podłodze, ogromnym bujanym fotelem na drewnianych nogach i sprzętem do grania to z pewnością ważna przestrzeń dla gwiazdy "Pięknych i Młodych". Oczywiście i tutaj nie zabrakło lustra.

Jednak tym, co Magda Narożna ceni sobie najbardziej jest kontakt z naturą. Gwiazda może pochwalić się ogromnym ogrodem, w którym nie brak drzew i miejsca do dziecięcej zabawy. W dodatku, znalazł tam miejsce nawet kurnik i szklarnia, w którym piosenkarka sadzi warzywa. Sam widok z tarasu robi wrażenie.

Jak widać praca w ogrodzie jest jej niestraszna.

Takiego relaksu na tarasie możemy tylko pozazdrościć.