Maryla Rodowicz jako diwa polskiej piosenki została zaproszona na coroczną galę On Air Music Awards 2026, która odbyła się w tym roku w Katowicach 9 kwietnia. Choć gwiazda została nagrodzona szczególną nagrodą, oczy wielu były zwrócone też na jej stylizację, która mocno odbiegła od tych, od których przyzwyczaiła fanów piosenkarka.

Maryla Rodowicz na scenie podczas On Air Music Awards 2026

Maryla Rodowicz na katowickiej scenie zaprezentowała jeden ze swoich największych hitów, czyli "Remedium", choć w odświeżonej, bardziej elektronicznej wersji. Nie zabrakło też oczywiście kultowej gitary, na której gwiazda akompaniowała sobie przez cały utwór. Choć wielu fanów liczyło na kolejną spektakularną stylizację w scenicznym stylu piosenkarki, tym razem Maryla postanowiła zaskoczyć wszystkich i postawić na coś zupełnie innego.

Maryla Rodowicz na scenie On Air Music Awards pojawiła się w czarnych dresach, sportowych butach oraz luźnej koszulce, które razem stworzyły frywolną stylizację, zwracającą uwagę przybyłych. Choć taki strój nie przez wszystkich kojarzony jest z estradą, długie blond włosy Maryli i sceniczna charyzma gwiazdy sprawiły, że publika bardzo dobrze bawiła się podczas występu na żywo.

Całkiem niedawno Rodowicz przekazała wieści późną nocą, informując o kolejnym dużym wydarzeniu, podczas którego fani będą mogli wysłuchać wykonu artystki.

Maryla Rodowicz zaskoczyła przemową po odebraniu nagrody

Po odebraniu specjalnej nagrody podczas On Air Music Awards Rodowicz nie kryła radości i z charakterystyczną dla siebie bezpośredniością przyznała, że uwielbia dostawać nagrody, a ta okazała się dla niej szczególnie miła.

Dziękuję bardzo, bardzo lubię nagrody, dawno nie dostałam żadnej nagrody. To szczególnie miłe, że to jest nagroda radiowa.

Nie zabrakło też słów skierowanych przez wokalistkę wprost do fanów, którzy od lat wspierają diwę polskiej piosenki.

Dziękuję wam za doping. Całuję was powiedziała Maryla.

W krótkim wywiadzie podczas gali transmitowanej przez TVN Maryla nawiązała do lat 90. kiedy stacje radiowe niechętnie grały jej utwory.

W latach 90. dobijałam się do stacji radiowych wyznała Maryla.

W dalszych słowach poruszyła wyznaniem o nowym etapie nie tylko swojej kariery, ale i życia, który możemy obserwować w ostatnim czasie.

Dostałam nowe życie, mam nowy management. (...) Przygotowywaliśmy płytę trzy lata, a plany są bardzo bogate. (...) Myślę, że będzie ponad 50 koncertów do końca roku zapowiedziała Rodowicz.

Zobacz także: