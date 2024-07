Polskim artystom od lat marzy się międzynarodowa kariera, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Prób było wiele, ale póki co najbliżej sukcesu poza granicami naszego kraju jest Margaret. Przypomnijmy: Tak wygląda europejska kariera Margaret od kulis

Okazuje się jednak, że nie tylko młodzi wykonawcy mogą być zauważeni przez zagraniczne media. Prestiżowy amerykański magazyn "Billboard" stworzył niedawno listę 10 największych przebojów nagranych z myślą o piłkarskich Mistrzostwach Świata. Na wysokim 5 miejscu znalazła się... Maryla Rodowicz i hit "Futbol", który piosenkarka wykonywała na Mundialu w 1974 roku. Gratulujemy!

Poniżej pełna lista:

10. World Cup Willy - Lonnie Donegan

09. Gloryland - Daryl Hall, Sounds of Blackness

08. Wavin'' Flag - K''naan

07. El Rock del Mundial - Los Ramblers

06. Les Cour des Grands - Youssou N''Dor and Axelle Red

05. Futbol - Maryla Rodowicz

04. El Mundial - Ennio Morricone

03. The Cup of Life - Ricky Martin

02. Un Estate Italiana - Gianna Nannini & Edoardo Bennato

01. Waka Waka (This Time for Africa) - Shakira

