70-lecie TVP. Maryla Rodowicz odmówiła występu na wielkim koncercie. Dlaczego?

Maryla Rodowicz wciąż zastanawia się nad swoim występem w Opolu! Okazuje się, że to jeszcze nie koniec zamieszania wokół słynnego festiwalu. Zaledwie kilka tygodni temu media informowały, że władze TVP doszły do porozumienia z władzami Opola, dzięki czemu już na wrzesień zaplanowano odwołany wcześniej festiwal. Sama Maryla Rodowicz w rozmowie z "Faktem" potwierdziła wówczas, że weźmie udział w muzycznej imprezie. Razem ze mną wystąpią wszyscy zaproszeni przeze mnie goście z wyjątkiem Kayah. Niestety, w tym dniu ma ona zaplanowany koncert z Goranem Bregoviciem. Nie wiem, z kim na pewno udało się już podpisać umowy- mówiła Maryla Rodowicz. Teraz okazuje się, że koncert z okazji 50-lecia kariery Maryli Rodowicz wciąż stoi pod znakiem zapytania! Zobacz także: Władze Opola nie będą miały wpływu na dobór artystów! Prezydent miasta: "Nie zabierzemy TVP prawa do..." Maryla Rodowicz jednak nie wystąpi w Opolu? Okazuje się, że Maryla Rodowicz wciąż nie jest pewna, czy wystąpi na Festiwalu w Opolu! Piosenkarka w rozmowie z portalem Plejada.pl zaskoczyła swoim wyznaniem. Nic nie mogę powiedzieć na ten temat. Umówiłam się z telewizją, że mój udział będzie zależał od tego, czy telewizja podpisze umowy ze wszystkimi gośćmi mojego koncertu. Dopóki to się nie stanie, nie mogę mówić o tym, czy wystąpię, czy nie. Nie jest to jeszcze pewne. Wszystko jeszcze trwa, a dopóki każdy z gości nie podpisze umowy, nie mogę o tym mówić. Nie myślę jednak kategoriami, że nie będzie tego koncertu. Staram się myśleć pozytywnie- przyznała tajemniczo gwiazda. Przypominamy, że według wcześniejszych zapowiedzi koncert Maryli Rodowicz zaplanowany jest na 15 września. Zobacz także: Małżeństwo Maryli Rodowicz wisi na włosku! Kiedy artystka złoży pozew o rozwód? Maryla Rodowicz wciąż nie jest pewna swojego...